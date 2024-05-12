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До Землі наближається гігантський астероїд — деталі від NASA

12 травня 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До Землі наближається гігантський астероїд — деталі від NASA
Планета Земля. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До Землі наближається гігантський астероїд під назвою 2015 KJ19. Він пролетить поблизу планети у вівторок, 14 травня.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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NASA зазначило, що довжина небесного об'єкта, який вперше наближається до планети Земля, становить 107 метрів.

Відстань від нього до Землі становитиме 6,04 мільйона кілометрів, а його швидкість руху — 83 160 кілометрів на годину.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менше, ніж 7,4 мільйона кілометрів, і його розмір перевищує 150 метрів, тоді в NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

Астероїд 2015 KJ19 не підпадає під два параметри одночасно.

Нагадаємо, NASA зробило знімки величезної сонячної плями під назвою AR3664. Це вдалося завдяки космічному кораблю Solar Dynamics Observatory. Наразі ділянка в 15 разів більша за Землю, однак вона продовжує збільшуватися.

Також північне сяйво в ніч із 10 на 11 травня з'явилося в небі над Україною. Побачити незвичне явище можна було в багатьох регіонах країни. Зокрема, його помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

NASA
космос
планета
астероїди
Земля

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