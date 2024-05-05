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В Украину прибыл благодатный огонь — пограничники показали первые кадры

5 мая 2024 10:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину прибыл благодатный огонь — пограничники показали первые кадры
Благодатный огонь в Украине. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Его доставили на границу с Молдовой.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 5 мая.

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Благодатный огонь в Украине

Пограничники рассказали, что поздно ночью скауты доставили огонь в пункт пропуска "Староказачье", что на украинско-молдавской границе.

Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен в Украину.
Благодатный огонь в Украине. Фото: ГПСУ
Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен в Украину.
Благодатный огонь в Украине. Фото: ГПСУ

"Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления", — говорится в сообщении.

Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен в Украину.
Благодатный огонь в Украине. Фото: ГПСУ
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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, 4 апреля в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это событие — символ Воскресения Иисуса Христа.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Пасхой. Он отметил, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом.

Молдова
Украина
пограничники
Иерусалим
огонь
ГПСУ

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