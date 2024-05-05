В Украину прибыл благодатный огонь — пограничники показали первые кадры
В Украину из Иерусалима прибыл благодатный огонь. Его доставили на границу с Молдовой.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 5 мая.
Благодатный огонь в Украине
Пограничники рассказали, что поздно ночью скауты доставили огонь в пункт пропуска "Староказачье", что на украинско-молдавской границе.
"Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления", — говорится в сообщении.
Напомним, 4 апреля в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это событие — символ Воскресения Иисуса Христа.
Также Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Пасхой. Он отметил, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом.
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