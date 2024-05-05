До України прибув благодатний вогонь — прикордонники показали перші кадри
В Україну з Єрусалиму прибув благодатний вогонь. Його доставили до кордону з Молдовою.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 5 травня.
Благодатний вогонь в Україні
Прикордонники розповіли, що пізно вночі скаути доставили вогонь в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.
"Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня в Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.
Також Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем. Він наголосив, що у Бога на плечі шеврон з українським прапором.
Читайте Новини.LIVE!