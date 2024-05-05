До України прибув благодатний вогонь — прикордонники показали перші кадри

Благодатний вогонь в Україні. Фото: ДПСУ

В Україну з Єрусалиму прибув благодатний вогонь. Його доставили до кордону з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 5 травня.

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Благодатний вогонь в Україні

Прикордонники розповіли, що пізно вночі скаути доставили вогонь в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.

Благодатний вогонь в Україні. Фото: ДПСУ

Благодатний вогонь в Україні. Фото: ДПСУ

"Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління", — йдеться у повідомленні.

Благодатний вогонь в Україні. Фото: ДПСУ

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 квітня в Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.

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