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В Польшу залетел российский воздушный шар — как отреагировали поляки

21 июня 2024 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушный шар из Калининградской области России залетел в Польшу — подробности
Белый шар в синем небе. Иллюстративное фото: PAP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский воздушный шар в четверг, 20 июня, залетел из Калининградской области на территорию Польши. Он летел в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства к востоку, его могли увидеть местные вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на Оперативный штаб командования Вооруженных Сил Польши.

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Воздушный шар из России залетел в Польшу

В польской армии отметили, что шар гражданский, прибыл в Польшу из Калининградской области РФ.

"Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы РФ", — отметили в Оперативном командовании.

Там подчеркнули, что шар под контролем радиолокационных станций и вскоре покинет воздушное пространство страны.

"Воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, и Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации", — заверили военные.

Как российский воздушный шар попал в Польшу
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Командование Вооруженных сил Польши

Однако вскоре в Командовании заявили, что воздушный шар был аэростатом, который Россия использует в военных целях. Его решили не сбивать, чтобы обломки ПВО не повредили местным жителям.

"По предварительным оценкам, российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов, защищающих объекты в Кенигсбергской области. Учитывая возможные негативные последствия попытки его уничтожения в воздушном пространстве Польши, оперативный командующий принял сознательное решение не применять оружие против объекта", — отметили польские военные.

Как отреагировала Польша на российский воздушный шар
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Командование Вооруженных сил Польши

Напомним, что недавно огромный воздушный шар был найден на литовской границе, он прилетел с территории Беларуси. Шар был похож на метеорологический зонд и имел привязанный пакет прямоугольной формы.

Также мы писали, что на фоне роста попыток незаконного пересечения границы Польша обвинила Беларусь и Россию в использовании мигрантов в качестве "оружия".

Добавим, что Польша с целью умерить потенциальную агрессию планирует инвестировать средства в укрепление своих границ с Россией и Беларусью.

Польша
граница
военные
ПВО
воздушный шар
Россия

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