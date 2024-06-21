Воздушный шар из Калининградской области России залетел в Польшу — подробности

В Польшу залетел российский воздушный шар — как отреагировали поляки
Российский воздушный шар в четверг, 20 июня, залетел из Калининградской области на территорию Польши. Он летел в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства к востоку, его могли увидеть местные вблизи границы с Беларусью.
Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на Оперативный штаб командования Вооруженных Сил Польши.
Воздушный шар из России залетел в Польшу
В польской армии отметили, что шар гражданский, прибыл в Польшу из Калининградской области РФ.
"Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы РФ", — отметили в Оперативном командовании.
Там подчеркнули, что шар под контролем радиолокационных станций и вскоре покинет воздушное пространство страны.
"Воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, и Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации", — заверили военные.
Однако вскоре в Командовании заявили, что воздушный шар был аэростатом, который Россия использует в военных целях. Его решили не сбивать, чтобы обломки ПВО не повредили местным жителям.
"По предварительным оценкам, российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов, защищающих объекты в Кенигсбергской области. Учитывая возможные негативные последствия попытки его уничтожения в воздушном пространстве Польши, оперативный командующий принял сознательное решение не применять оружие против объекта", — отметили польские военные.
Напомним, что недавно огромный воздушный шар был найден на литовской границе, он прилетел с территории Беларуси. Шар был похож на метеорологический зонд и имел привязанный пакет прямоугольной формы.
Также мы писали, что на фоне роста попыток незаконного пересечения границы Польша обвинила Беларусь и Россию в использовании мигрантов в качестве "оружия".
Добавим, что Польша с целью умерить потенциальную агрессию планирует инвестировать средства в укрепление своих границ с Россией и Беларусью.
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