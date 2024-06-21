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До Польщі залетіла російська повітряна куля — як відреагували поляки

21 червня 2024 06:16
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Інна Буряк
редактор
Повітряна куля з Калінінградської області Росії залетіла в Польщу — подробиці
Біла повітряна куля в синьому небі. Ілюстративне фото: PAP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російська повітряна куля у четвер, 20 червня, залетіла з Калінінградської області на територію Польщі. Вона летіла в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, її могли побачити місцеві поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на Оперативний штаб командування Збройних сил Польщі.

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В польській армії зазначили, що куля цивільна, прибула до Польщі з Калінінградської області РФ.

"Повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ", — зазначили в Оперативному командуванні.

Там наголосили, що куля під контролем радіолокаційних станцій і невдовзі покине повітряний простір країни.

"Повітряна куля не становить загрози безпеці мешканців району, в якому вона рухається, і Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації", — запевнили військові.

Як російська повітряна куля потрапила до Польщі
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Командування Збройних сил Польщі

Проте незабаром в Командуванні заявили, що повітряна куля була аеростатом, які Росія використовує у військових цілях. Його вирішили не збивати, щоб уламки ППО не зашкодили місцевим мешканцям.

"За попередніми оцінками, російська сторона втратила контроль над одним з аеростатів, які захищають об'єкти в Кенігсберзькій області. З огляду на можливі негативні наслідки спроби його знищення в повітряному просторі Польщі, оперативний командувач прийняв свідоме рішення не застосовувати зброю проти об’єкта", — зазначили польські військові.

Як відреагувала Польща на російську повітряну кулю
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Командування Збройних сил Польщі

Нагадаємо, що нещодавно величезну повітряну кулю знайшли на литовському кордоні, вона прилетіла з території Білорусі. Куля була схожа на метеорологічний зонд і мала прив'язаний пакет прямокутної форми. 

Також ми писали, що на тлі зростання спроб незаконного перетину кордону Польща звинуватила Білорусь і Росію у використанні мігрантів як "зброю".

Додамо, що Польща з метою стримати потенційну агресію планує інвестувати кошти у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю.

Польща
кордон
військові
ППО
повітряна куля
Росія

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