В Киев прибыл премьер-министр Болгарии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл в Украину в понедельник, 26 февраля. Болгарский политик приехал в Киев на поезде.

Об этом сообщает болгарское издание БНТ.

Кто из болгарских чиновников приехал в Украину 26 февраля

В состав делегации вошли:

министры юстиции, окружающей среды и энергетики Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев,

заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев,

глава минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg

Пока не сообщается о цели визита болгарских чиновников.

Напомним, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спикером народного собрания Болгарии Росеном Желязковим и парламентариями. Он выразил благодарность за оказанную помощь нашей стране.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль встретился с парламентской делегацией Болгарии и обсудил возможность совместного производства техники и подготовку украинских военных.