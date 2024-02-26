В Киев прибыл премьер-министр Болгарии
Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл в Украину в понедельник, 26 февраля. Болгарский политик приехал в Киев на поезде.
Об этом сообщает болгарское издание БНТ.
Кто из болгарских чиновников приехал в Украину 26 февраля
В состав делегации вошли:
- министры юстиции, окружающей среды и энергетики Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев,
- заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев,
- глава минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.
Пока не сообщается о цели визита болгарских чиновников.
Напомним, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спикером народного собрания Болгарии Росеном Желязковим и парламентариями. Он выразил благодарность за оказанную помощь нашей стране.
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль встретился с парламентской делегацией Болгарии и обсудил возможность совместного производства техники и подготовку украинских военных.
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