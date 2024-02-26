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В Киев прибыл премьер-министр Болгарии

26 февраля 2024 09:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киев прибыл премьер-министр Болгарии
Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл в Украину в понедельник, 26 февраля. Болгарский политик приехал в Киев на поезде.

Об этом сообщает болгарское издание БНТ.

Кто из болгарских чиновников приехал в Украину 26 февраля

В состав делегации вошли:

  • министры юстиции, окружающей среды и энергетики Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев,
  • заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев,
  • глава минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.
премьер-министр Болграрии приехал в Киев
Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg
премьер-министр Болграрии приехал в Киев
Премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией в Киеве. Фото: bntnews.bg

Пока не сообщается о цели визита болгарских чиновников.

Напомним, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу со спикером народного собрания Болгарии Росеном Желязковим и парламентариями. Он выразил благодарность за оказанную помощь нашей стране. 

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль встретился с парламентской делегацией Болгарии и обсудил возможность совместного производства техники и подготовку украинских военных.

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