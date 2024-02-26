До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією прибув до України в понеділок, 26 лютого. Болгарський політик приїхав до Києва поїздом.

Про це повідомляє болгарське видання БНТ.

Хто з болгарських посадовців приїхав до України 26 лютого

До складу делегації увійшли:

міністри юстиції, довкілля та енергетики Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв,

заступники міністрів оборони й закордонних справ Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев,

очільник міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg

Поки не повідомляється мета візиту болгарських посадовців.

Нагадаємо, 7 лютого Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спікером народних зборів Болгарії Росеном Желязковим та парламентарями. Він висловив вдячність за надану допомогу нашій країні.

Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль зустрівся з парламентською делегацією Болгарії та обговорив можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.