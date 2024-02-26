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До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії

26 лютого 2024 09:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією прибув до України в понеділок, 26 лютого. Болгарський політик приїхав до Києва поїздом. 

Про це повідомляє болгарське видання БНТ.

Хто з болгарських посадовців приїхав до України 26 лютого

До складу делегації увійшли:

  • міністри юстиції, довкілля та енергетики Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв,
  • заступники міністрів оборони й закордонних справ Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев,
  • очільник міноборони адмірал Еміль Єфтімов.
прем'єр-міністр Болграрії приїхав до Києва
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg
прем'єр-міністр Болграрії приїхав до Києва
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом з делегацією у Києві. Фото: bntnews.bg

Поки не повідомляється мета візиту болгарських посадовців. 

Нагадаємо, 7 лютого Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спікером народних зборів Болгарії Росеном Желязковим та парламентарями. Він висловив вдячність за надану допомогу нашій країні. 

Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль зустрівся з парламентською делегацією Болгарії та обговорив можливість спільного виробництва техніки та підготовку українських військових.

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