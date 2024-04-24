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Дмитрий Кулеба упрекнул западных партнеров в недостаточных усилиях по помощи Украине

24 апреля 2024 19:24
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам с призывом помочь Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к западным союзникам с призывом нарастить производство оружия и усилить Украину. Он заявил, что помощи США не будет достаточно, чтобы победить Россию.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

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Кулеба заявил, что партнеры Украины должны перейти от "сочувствия украинцам и обещаний помочь в восстановлении к предотвращению гибели людей и разрушению страны".

Министр заявил, что помощь от США после продолжительной задержки в Конгрессе не сможет полностью покрыть все потребности Украины и помочь победить Россию.

"Ни один отдельный пакет не может остановить россиян. Что остановит россиян — так это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров", — заявил Кулеба.

Мало оружия, заводы стоят

Кроме того, Западу следует нарастить производство вооружений, как это уже сделала Украина, говорит Кулеба. Россия уже способна выпускать почти в десять раз больше оружия, пока Украина испытывает острую нехватку средств ПВО в Киеве и других регионах. Между тем в Европе ничего с этим не делают, что может потом обернуться катастрофой.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", — говорит глава. МИД.

Дмитрий Кулеба заявил, что по его оценкам, пик по военно-промышленному производству у союзников Украины может произойти не раньше апреля 2024 года.

Напомним, в Белом доме пообещали, что как только Байден подпишет принятый Конгрессом законопроект о предоставлении Украине помощи на 61 млрд долларов, Штаты выделят пакеты для обеспечения немедленных оборонных нужд ВСУ. Несмотря на спешные решения, экс-министр обороны Украины Алексей Резников считает, что помощь от США не спасет Украину от прорыва фронта . Джо Байден в последнем срочном обращении отметил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.

Дмитрий Кулеба
США
ВСУ
финансовая помощь
военная помощь

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