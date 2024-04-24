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Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам за недостатні зусилля по допомозі Україні

24 квітня 2024 19:24
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Дмитро Кулеба звернувся до західних партнерів із закликом допомогти Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до західних союзників із закликом наростити виробництво зброї та підсилити Україну. Він заявив, що допомоги США не буде достатньо, щоб перемогти Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

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Кулеба заявив, що партнери Україні мають перейти від "співчуття українцям та обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей та руйнування країни".

Міністр заявив, що допомога від США після тривалої затримки у Конгресі не зможе повністю покрити всі потреби України та допомогти перемогти Росію.

"Жоден окремий пакет не може зупинити росіян. Що зупинить росіян — так це об'єднаний фронт усієї України та всіх її партнерів", — заявив Кулеба. 

Мало зброї, заводи стоять

Окрім того, Заходу варто наростити виробництво озброєнь, як це вже зробила Україна, каже Кулеба. Росія наразі вже здатна випускати майже вдесятеро більше зброї, поки Україна відчуває гостру нестачу засобів ППО в Києві та інших регіонах. Тим часом в Європі нічого з цим не роблять, що може потім обернутися катастрофою. 

"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни, і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", — каже голова МЗС.

Дмитро Кулеба заявив, що за його оцінками, пік з військово-промислового виробництва в союзників України може статися не раніше квітня 2024 року. 

Нагадаємо, у Білому домі пообіцяли, що щойно Байден підпише ухвалений Конгресом законопроєкт про надання Україні допомоги на 61 млрд доларів, Штати виділять пакети для забезпечення негайних оборонних потреб ЗСУ. Попри спішні рішення, ексміністр оборони України Олексій Резніков вважає, що допомога від США не врятує Україну від прориву фронту. Джо Байден в останньому терміновому зверненні зазначив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.

Дмитро Кулеба
США
ЗСУ
фінансова допомога
військова допомога

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