Олаф Шольц поддержал президента США Джо Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Polskie Radio

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен в когнитивных способностях и политической выносливости президента США Джо Байдена на фоне обсуждений в Демократической партии о возможном снятии его кандидатуры с выборов президента страны. Политик убежден, что не стоит недооценивать возможности и способности Байдена.

Об этом Шольц заявил в интервью PBS в пятницу, 12 июля.

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По словам канцлера, недооценка Байдена — большая ошибка. Глава правительства ФРГ назвал президента США "прекрасным агитатором".

Кроме того, Шольц высоко оценил лидерство президента США в НАТО, отметив, что его роль очень важна в последние годы и месяцы.

"Я просто могу сказать вам с моей точки зрения как человека, который разговаривает с Байденом, что он очень сосредоточен и очень интенсивно делает то, что должен делать президент США, чтобы возглавлять Альянс", — сказал Шольц.

Ранее события с участием прессы в четверг во время саммита НАТО в Вашингтоне усилили опасения о возможности Байдена победить на выборах президента и в дальнейшем занимать должность главы Белого дома.

Напомним, что ведущие немецкие неврологи обеспокоены состоянием здоровья 81-летнего американского президента.

Сам Байден уверяет, что ему хватит сил на второй президентский срок.