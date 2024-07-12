Олаф Шольц підтримав президента США Джо Байдена

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Polskie Radio

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений у когнітивних здібностях та політичній витривалості президента Сполучених Штатів Джо Байдена на тлі обговорень у Демократичній партії про можливе зняття його кандидатури з виборів президента країни. Політик переконаний, що не варто недооцінювати можливостей і здібностей Байдена.

Про це Шольц заявив в інтерв'ю PBS у п'ятницю, 12 липня.

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За словами канцлера, недооцінка Байдена є великою помилкою. Очільник уряду ФРН назвав президента США "чудовим агітатором".

Крім того, Шольц високо оцінив лідерство президента США у НАТО, зазначивши, що його роль дуже важлива в останні роки й місяці.

"Я просто можу сказати вам з моєї точки зору як людини, яка розмовляє з Байденом, що він дуже зосереджений і дуже інтенсивно робить те, що повинен робити президент США, щоб очолювати Альянс", — сказав Шольц.

Раніше події за участю преси у четвер під час саміту НАТО у Вашингтоні підсилили побоювання щодо спроможності Байдена перемогти на виборах президента та в подальшому обіймати посаду очільника Білого дому.

Нагадаємо, що провідні німецькі неврологи занепокоєні станом здоров'я 81-річного американського президента.

Сам Байден запевняє, що йому вистачить сил на другий президентський термін.