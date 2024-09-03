Уволен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава

Гизо Углава. Фото: "Главком"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины уволил своего первого заместителя. Причина — совершение дисциплинарного проступка, а именно — нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе" и кодекса этики работника НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram во вторник, 3 августа.

Читайте также:

Увольнение первого заместителя директора НАБУ

Речь идет о первом заместителе директора НАБУ Гизо Углаве. 11 июня директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что по факту утечки информации о расследовании уголовных дел НАБУ проводится досудебное расследование.

"Служебное расследование и далее Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации", — говорится в сообщении НАБУ 3 сентября.



В НАБУ подчеркнули, что указанные действия "сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность", что является нарушением стандартов, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ.