Звільнено першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву

Гізо Углава. Фото: "Главком"

Директор Національного антикорупційного бюро України звільнив свого першого заступника. Причина — вчинення дисциплінарного проступку, а саме — порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу" та кодексу етики працівника НАБУ.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у вівторок, 3 серпня.

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Звільнення першого заступника директора НАБУ

Йдеться про першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву. 11 червня директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що за фактом витоку інформації про розслідування кримінальних справ НАБУ проводиться досудове розслідування.

"Службове розслідування та надалі Дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник Директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації", — йдеться в повідомленні НАБУ 3 вересня.



У НАБУ наголосили, що зазначені дії "сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність", що є порушенням стандартів, якими мають керуватись у своїй роботі працівники та вище керівництво НАБУ.