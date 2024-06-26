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Государственный оператор тыла отреагировал на скандал с закупкой фляг для ВСУ

26 июня 2024 17:52
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Бригадир София
редактор
Скандал с закупкой фляг — ответ ГОТ
Пластиковая фляга для ВСУ. Фото: Армия Inform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Государственный оператор тыла прокомментировал ситуацию с закупками армейских фляг для Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что не смогли приобрести фляги украинского производителя из-за отсутствия у него акта соответствия от главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ в  Facebook в среду, 26 июня.

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Скандал с закупками фляг для ВСУ

По предоставленной информации, Государственный оператор тыла закупает товары в соответствии с техническими спецификациями, разрабатываемыми Главным управлением развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины. Каждый поставщик, стремящийся поставлять свою продукцию для ВСУ, должен получить соответствующий акт соответствия требованиям технической спецификации от ГУРСМО. Без этого документа ГОТ не может заключить договор.

В ведомстве заявили, что дважды украинский производитель побеждал на аукционе, но оба раза закупки были отменены из-за отсутствия акта соответствия от ГУРСМО. Как говорится в сообщении ГОТ, специально оставил двухмесячный интервал между первой и второй закупкой, чтобы украинский производитель имел возможность получить необходимый документ для участия в тендере и заключения контракта. Однако этот акт так и не был издан изготовителю.

Также в ГОТ заверили, что активно работают над устранением этих препятствий, регулярно предоставляя рекомендации ГУРСМО с целью улучшения и уточнения технических спецификаций.

Сообщение ДОТ. Фото: скриншот
Сообщение ГОТ. Фото: скриншот

Как сообщалось, Государственное агентство "Государственный оператор тыла" потратило более 54 миллионов гривен на пластиковые фляги, которые стоят почти втрое дороже аналогов из США. В частности, цены на украинские фляги составляли 355 гривен за штуку по сравнению со 120 гривнами за американский образец или 72 гривнами за другие аналоги.

Напомним, 18 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.

Также мы писали, что суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу для двух руководителей департаментов АО "Айбокс Банка". Они были вовлечены в "отмывание" примерно 5 млрд грн для нелегальных казино.

война
Минобороны
ВСУ
Украина
армия
закупки
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