Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Державний оператор тилу відреагував на скандал із закупівлею фляг для ЗСУ arrow

Державний оператор тилу відреагував на скандал із закупівлею фляг для ЗСУ

26 червня 2024 17:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скандал із закупівлею фляг — відповідь ДОТ
Пластикова фляга для ЗСУ. Фото: Армія Inform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Державний оператор тилу прокоментував ситуацію із закупівлями армійських фляг для Збройних сил України. У відомстві зазначили, що не змогли придбати фляги українського виробника через відсутність у нього акту відповідності від Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДОТ у  Facebook у середу, 26 червня.

Читайте також:

Скандал із закупівлями фляг для ЗСУ

За наданою інформацією, Державний оператор тилу закуповує товари відповідно до технічних специфікацій, що розробляються Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Кожен постачальник, який прагне постачати свою продукцію для ЗСУ, повинен отримати відповідний акт відповідності вимогам технічної специфікації від ГУРСМЗ. Без цього документа ДОТ не може укласти договір.

У відомстві заявили, що двічі український виробник перемагав на аукціоні, але обидва рази закупівлі були скасовані через відсутність акта відповідності від ГУРСМЗ. Як йдеться в повідомлені, ДОТ спеціально залишив двомісячний інтервал між першою та другою закупівлею, щоб український виробник мав можливість отримати необхідний документ для участі в тендері і укладення контракту. Однак цей акт так і не був виданий виробнику.

Також у ДОТ запевнили, що наразі активно працюють над усуненням цих перешкод, регулярно надаючи рекомендації ГУРСМЗ з метою поліпшення та уточнення технічних специфікацій.

Допис ДОТ. Фото: скриншот
Допис ДОТ. Фото: скриншот

Як повідомлялося, Державна агенція "Державний оператор тилу" витратила понад 54 мільйони гривень на пластикові фляги, які коштують майже утричі дорожче за аналоги з США. Зокрема, ціни на українські фляги становили 355 гривень за штуку порівняно з 120 гривнями за американський зразок або 72 гривнями за інші аналоги.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Також ми писали, що суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох керівників департаментів АТ "Айбокс Банку". Вони були залучені до "відмивання" приблизно 5 млрд грн для нелегальних казино.

війна
Міноборони
ЗСУ
Україна
армія
закупівлі
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони