Скандал із закупівлею фляг — відповідь ДОТ

Пластикова фляга для ЗСУ. Фото: Армія Inform

Державний оператор тилу прокоментував ситуацію із закупівлями армійських фляг для Збройних сил України. У відомстві зазначили, що не змогли придбати фляги українського виробника через відсутність у нього акту відповідності від Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ДОТ у Facebook у середу, 26 червня.

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За наданою інформацією, Державний оператор тилу закуповує товари відповідно до технічних специфікацій, що розробляються Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Кожен постачальник, який прагне постачати свою продукцію для ЗСУ, повинен отримати відповідний акт відповідності вимогам технічної специфікації від ГУРСМЗ. Без цього документа ДОТ не може укласти договір.

У відомстві заявили, що двічі український виробник перемагав на аукціоні, але обидва рази закупівлі були скасовані через відсутність акта відповідності від ГУРСМЗ. Як йдеться в повідомлені, ДОТ спеціально залишив двомісячний інтервал між першою та другою закупівлею, щоб український виробник мав можливість отримати необхідний документ для участі в тендері і укладення контракту. Однак цей акт так і не був виданий виробнику.

Також у ДОТ запевнили, що наразі активно працюють над усуненням цих перешкод, регулярно надаючи рекомендації ГУРСМЗ з метою поліпшення та уточнення технічних специфікацій.

Допис ДОТ. Фото: скриншот

Як повідомлялося, Державна агенція "Державний оператор тилу" витратила понад 54 мільйони гривень на пластикові фляги, які коштують майже утричі дорожче за аналоги з США. Зокрема, ціни на українські фляги становили 355 гривень за штуку порівняно з 120 гривнями за американський зразок або 72 гривнями за інші аналоги.

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