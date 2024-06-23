Сегодня 30-я годовщина создания спецподразделения СБУ "Альфа"

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Wikipedia

В Украине в воскресенье, 23 июня, отмечается день создания спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк поздравил военных с профессиональным праздником.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

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Малюк поздравил бойцов Альфы

Малюк отметил, что сегодня Центр специальных операций "А" СБУ отмечает 30-ю годовщину со дня своего создания. В течение этого времени украинские спецназовцы развивались и приобретали боевой опыт, чтобы эффективно защищать страну.

"Теперь ваше подразделение выполняет сверхсложные задачи. И ставит высокие профессиональные стандарты не только для представителей Сил обороны, но и для коллег за рубежом", — сказал он.

Глава СБУ отметил, что эти воины устраивают врага "ад на земле", проводя уникальные спецоперации, которые изменяют ход войны. Они беспощадно выжигают российские танки и БМП, уничтожают военные базы, авиационную технику, ПВО и НПЗ в глубине России. Также бойцы точно отрабатывают снайперским огнем по оккупантам.

"Так, из более чем тысячи уничтоженных Службой вражеских танков более 750 — результат ЦСО "А" СБУ. И дальше будет больше!", — подчеркнул Малюк.

Но вместе с тем военным СБУ не раз приходилось прощаться с товарищами, погибшими на поле боя — их будут помнить и уважать, как настоящих Героев.

Руководитель спецслужбы пожелал воинам "Альфы" удачных спецопераций и лучших результатов и чтобы оружие никогда не подводило, а дроны попадали точно в цель.

"И традиционно - пусть количество возвращений из задач всегда равно количеству боевых выходов. Крепкого здоровья и железной выдержки!", — добавил Малюк.

Ранее бойцов спецподразделения "Альфа" поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что эти воины стали примером несокрушимости, мужества и патриотизма.

Также мы писали, что 20 июня спецназовцы СБУ попали в склад горюче-смазочных материалов и нефтебазы на территории России.