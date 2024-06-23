Сьогодні 30-та річниця створення спецпідрозділу СБУ "Альфа"

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Wikipedia

В Україні у неділю, 23 червня, відзначають день створення спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк привітав військових з професійним святом.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба СБУ.

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Малюк зауважив, що сьогодні Центр спеціальних операцій "А" СБУ відзначає 30-ту річницю від дня свого створення. Протягом цього часу українські спецпризначенці розвивалися і здобували бойовий досвід, аби ефективно захищати країну.

"Тепер ваш підрозділ виконує надскладні завдання. І ставить високі професійні стандарти не тільки для представників Сил оборони, а й для колег за кордоном", — сказав він.

Голова СБУ зазначив, що ці воїни влаштовують ворогу "пекло на землі", проводячи унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Вони нещадно випалюють російські танки і БМП, знищують військові бази, авіаційну техніку, ППО і НПЗ вглибині Росії. Також бійці влучно відпрацьовують снайперським вогнем по окупантах.

"Так, із більш ніж тисячі знищених Службою ворожих танків понад 750 — результат ЦСО "А" СБУ. І далі буде більше!", — наголосив Малюк.

Але водночас, військовим СБУ не раз доводилося прощатися з товаришами, які загинули на полі бою — їх будуть пам'ятати й шанувати, як справжніх Героїв.

Очільник спецслужби побажав воїнам "Альфи" вдалих спецоперацій і найкращих результатів та щоб зброя ніколи не підводила, а дрони влучали точно в ціль.

"І традиційно — нехай кількість повернень із завдань завжди дорівнює кількості бойових виходів. Міцного здоров’я та залізної витримки!", — додав Малюк.

Раніше бійців спецпідрозділу "Альфа" привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що ці воїни стали прикладом незламності, мужності та патріотизму.

Також ми писали, що 20 червня спецпризначенці СБУ влучили у склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобази на території Росії.