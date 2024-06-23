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Сирський привітав спецпризначенців Альфи з професійним святом

23 червня 2024 11:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
23 червня - день створення спецпідрозділу Альфа
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у неділю, 23 червня, відзначають день створення спецпідрозділу "Альфа". Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що ці воїни стали прикладом незламності, мужності та патріотизму. 

Про це главком написав у Telegram.

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"Сьогодні день створення спецпідрозділу "Альфа". Воїни Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України стали прикладом незламності, мужності та патріотизму", — йдеться у повідомленні.

Сирський заявив, що знає цих бійців як надійних бойових побратимів, та вони завжди виконують точно й результативно будь-які складні завдання. 

"Завдаєте ворогу потужних і безжальних ударів. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв ЦСО "А", які віддали своє життя за Україну", — наголосив главком.

Він привітав воїнів "Альфи" зі святом та побажав знищити якомога більше ворогів.

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Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.

Також він відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Там Сирський поспілкувався з інструкторами та курсантами.

СБУ
свята
ЗСУ
спецоперація
військові
війна в Україні
Олександр Сирський

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