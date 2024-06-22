Ситуація на полі бою в Україні - Сирський повідомив генералу США деталі

Сирський провів телефонну розмову з американським генералом Брауном — про що говорили
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 22 червня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.
Про це повідомила пресслужба Головкома у Facebook.
Розмова Сирського та Брауна
"Мав розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном", — йдеться у дописі.
Сирський поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт. Також військові обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.
Також Главком подякував за військову допомогу від США, яка продовжує надходити, й наголосив, що українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу.
Раніше Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Там він поспілкувався з інструкторами та курсантами.
Також відомо, що Головком майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.
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