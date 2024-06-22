Ситуація на полі бою в Україні - Сирський повідомив генералу США деталі

Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 22 червня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.

Про це повідомила пресслужба Головкома у Facebook.

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"Мав розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном", — йдеться у дописі.

Сирський поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт. Також військові обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.

Також Главком подякував за військову допомогу від США, яка продовжує надходити, й наголосив, що українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу.

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Там він поспілкувався з інструкторами та курсантами.

Також відомо, що Головком майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.