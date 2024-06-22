Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сирський провів телефонну розмову з американським генералом Брауном — про що говорили arrow

Сирський провів телефонну розмову з американським генералом Брауном — про що говорили

22 червня 2024 10:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація на полі бою в Україні - Сирський повідомив генералу США деталі
Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 22 червня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Вони обговорили обстановку на полі бою в Україні.

Про це повідомила пресслужба Головкома у Facebook.

Читайте також:

Розмова Сирського та Брауна

"Мав розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном", — йдеться у дописі.

Сирський поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт. Також військові обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ. 

Також Главком подякував за військову допомогу від США, яка продовжує надходити, й наголосив, що українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу.

null
Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Там він поспілкувався з інструкторами та курсантами.

Також відомо, що Головком майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.

США
ЗСУ
військова допомога
військові
війна в Україні
Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту