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Сырский провел телефонный разговор с американским генералом Брауном — о чем говорили

22 июня 2024 10:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ситуация на поле боя в Украине – Сырский сообщил генералу США детали
Главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 22 июня, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Они обсудили обстановку на поле боя в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Главкома в Facebook.

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"Разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном", — говорится в сообщении.

Сырский поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт. Также военные обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки наших войск.

Также Главком поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать и подчеркнул, что украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу.

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Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе. Там он общался с инструкторами и курсантами.

Также известно, что Главком почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель — в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.

США
ВСУ
военная помощь
военные
война в Украине
Александр Сырский

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