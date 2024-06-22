Ситуация на поле боя в Украине – Сырский сообщил генералу США детали

Сырский провел телефонный разговор с американским генералом Брауном — о чем говорили
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 22 июня, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Они обсудили обстановку на поле боя в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Главкома в Facebook.
Разговор Сырского и Брауна
"Разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном", — говорится в сообщении.
Сырский поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт. Также военные обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки наших войск.
Также Главком поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать и подчеркнул, что украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу.
Ранее Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе. Там он общался с инструкторами и курсантами.
Также известно, что Главком почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель — в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.
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