Головнокомандувач ЗСУ відвіда навчальний центр військовослужбовців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у навчальному центрі військових. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Він виділив три фактори, які мають стати універсальними для кожного підрозділу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у четвер, 20 червня.

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Головнокомандувач ЗСУ відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби. Він зазначив, що комплексний підхід до збереження життя і здоров'я військовослужбовців складається із трьох пунктів.

Центр підготовки військовослужбовців. Фото: Сирський

"Якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів. Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах", — йдеться в повідомленні.

Як мобілізовані особи готуються до служби. Фото: Сирський

Сирський у навчальному центрі підготовки мобілізованих. Фото: Сирський

Нагадаємо, Олександр Сирський майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.

Раніше ми писали, що Сирський відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямку.