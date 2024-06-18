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Сирський поділився деталями привітання випускників Національного університету оборони

18 червня 2024 23:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Сирський привітав випускників Національного університету оборони
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився деталями привітання випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів Національного університету оборони України. На церемонії також був присутній Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Про це він повідомив у  Telegram у вівторок, 18 червня.

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Сирський заявив, що церемонії взяли участь Президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, Міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

"Випускники Університету — офіцери із практичним досвідом ведення бойових дій. Наразі цей досвід підкріплений знаннями теорії та практики військового мистецтва. Це дозволить посилити Сили оборони й підвищити ефективність застосування військ", — написав головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що нові технології, допоможуть ефективніше використовувати українські війська, збільшуючи втрати противника і зберігаючи життя наших бійців.

"Роботизація, безпілотні системи, автоматизація процесів управління разом із якісною підготовкою військ та їх грамотним застосуванням — ось запорука нашого успіху та наших перемог. Роботизовані системи, безпілотні апарати та автоматизоване управління, разом із якісною підготовкою і розумним застосуванням воїнства, є ключем до нашого успіху і перемог" — додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ закликав випускників бути непохитними перед обличчям ворога і захищати наших солдат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав випуск слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони.

Раніше ми писали, що президент провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, зокрема щодо виробництва та застосування вітчизняних безпілотників.

Сирський
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