Зеленський сказав, що має забезпечити перемогу України

Президент виступає перед випускниками. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав випуск слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони. Під час свого виступу глава держави зазначив, що вкрай важливо поширювати досвід бойових підрозділів на усі Сили оборони.

Про це Зеленський сказав у вівторок, 18 квітня.

Читайте також:

Зеленський виступив перед випускниками

"Увесь досвід нашого захисту в цій війні — досвід нашої армії, наших солдатів і командирів, наших бойових підрозділів, — увесь досвід, який допомагає Україні, ми повинні зберігати й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони", — зазначив президент.

Глава держави також зазначив, що таке поширення бойового досвіду на усе ЗСУ необхідні для досягнення Україною більших результатів. Окрім того, це допоможе силам оборони зберегти якнайбільше життів українських воїнів.

Кінцевою ж метою цих звершень, зазначив президент, має бути остаточна перемога над російськими загарбниками.

Президент тисне руку випускникові.

Фото: Офіс президента

Президент Зеленський вручає дипломи.

Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав законопроєкт про реформу автострахування в Україні. Документ покликаний поступово підвищити суми страхових виплат до європейського рівня.

Також президент провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де розглядалися нагальні питання, зокрема щодо виробництва та застосування вітчизняних безпілотників.