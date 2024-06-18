Зеленский сказал, что должен обеспечить победу Украины

Президент выступает перед выпускниками. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выпуск слушателей стратегического и оперативного уровня подготовки Национального университета обороны. В своем выступлении глава государства отметил, что крайне важно расширять опыт боевых подразделений на все Силы обороны.

Об этом Зеленский сказал во вторник, 18 апреля.

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Зеленский выступил перед выпускниками

"Весь опыт нашей защиты в этой войне — опыт нашей армии, наших солдат и командиров, наших боевых подразделений — весь опыт, который помогает Украине, мы должны сохранять и распространять, масштабировать на всю систему Сил обороны", — отметил президент.

Глава государства также отметил, что такое распространение боевого опыта на все ВСУ необходимо для достижения Украиной больших результатов. Кроме того, это поможет силам обороны сохранить больше жизней украинских воинов.

Конечной же целью этих свершений, отметил президент, должна быть окончательная победа над российскими захватчиками.

Президент жмет руку выпускнику.

Фото: Офис президента

Президент Зеленский вручает дипломы. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал законопроект о реформе автострахования в Украине. Документ призван постепенно повысить суммы страховых выплат до европейского уровня.

Также президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались неотложные вопросы, в частности по производству и применению отечественных беспилотников.