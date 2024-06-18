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Сырский поделился деталями поздравления выпускников Национального университета обороны

18 июня 2024 23:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Сырский поздравил выпускников Национального университета обороны
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился деталями приветствия выпускников курса стратегического и оперативного уровней Национального университета обороны Украины. На церемонии также присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники.

Об этом он сообщил в  Telegram во вторник, 18 июня.

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Сырский заявил, что в церемонии приняли участие Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, Министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

"Выпускники Университета — офицеры с практическим опытом ведения боевых действий. Сейчас этот опыт подкреплен знаниями теории и практики военного искусства. Это позволит усилить Силы обороны и повысить эффективность применения войск", — написал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что новые технологии помогут эффективнее использовать украинские войска, увеличивая потери противника и сохраняя жизнь наших бойцов.

"Роботизация, беспилотные системы, автоматизация процессов управления вместе с качественной подготовкой войск и их грамотным применением — вот залог нашего успеха и наших побед" — добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ призвал выпускников быть непоколебимыми перед лицом врага и защищать наших солдат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил выпуск слушателей стратегического и оперативного уровня подготовки Национального университета обороны.

Ранее мы писали, что президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались неотложные вопросы, в частности по производству и применению отечественных беспилотников.

Сирский
Владимир Зеленский
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