Главнокомандующий ВСУ посетит учебный центр военнослужащих

Сырский посетил центр подготовки военнослужащих — фото
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе. Он выделил три фактора, которые должны стать универсальными для каждого подразделения.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 20 июня.
На чем базируется учебный центр подготовки мобилизованных
Главнокомандующий ВСУ посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных в службу. Он отметил, что комплексный подход к сохранению жизни и здоровью военнослужащих состоит из трех пунктов.
"Качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов. Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах", — говорится в сообщении.
Напомним, Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель — в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.
Ранее мы писали, что Сырский посетил несколько боевых частей на востоке и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлении.
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