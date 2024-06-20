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Сырский посетил центр подготовки военнослужащих — фото

20 июня 2024 22:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Главнокомандующий ВСУ посетит учебный центр военнослужащих
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в учебном центре военных. Фото: Александр Сырский
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе. Он выделил три фактора, которые должны стать универсальными для каждого подразделения.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 20 июня.

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Главнокомандующий ВСУ посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных в службу. Он отметил, что комплексный подход к сохранению жизни и здоровью военнослужащих состоит из трех пунктов.

Сырский посетил центр подготовки военнослужащих — фото - фото 1
Центр подготовки военнослужащих. Фото: Сырский

"Качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов. Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах", — говорится в сообщении.

Сырский посетил центр подготовки военнослужащих — фото - фото 2
Как мобилизованные лица готовятся к службе. Фото: Сырский
Сырский посетил центр подготовки военнослужащих — фото - фото 3
Сырский в учебном центре подготовки мобилизованных. Фото: Сырский

Напомним, Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.

Ранее мы писали, что Сырский посетил несколько боевых частей на востоке и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлении.

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