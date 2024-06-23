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Сырский поздравил спецназовцев Альфы с профессиональным праздником

23 июня 2024 11:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
23 июня – день создания спецподразделения Альфа
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 23 июня, отмечается день создания спецподразделения "Альфа". Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что эти воины стали примером несокрушимости, мужества и патриотизма.

Об этом главком написал в Telegram.

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"Сегодня день создания спецподразделения "Альфа". Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины стали примером несокрушимости, мужества и патриотизма", — говорится в сообщении.

Сырский заявил, что знает этих бойцов как надежных боевых собратьев, и они всегда выполняют точно и результативно любые сложные задачи.

"Наносите врагу мощные и безжалостные удары. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев ЦСО "А", отдавших свою жизнь за Украину", — подчеркнул главком.

Он поздравил воинов "Альфы" с праздником и пожелал уничтожить как можно больше врагов.

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Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Они обсудили обстановку в поле боя в Украине.

Также он посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе. Там Сырский пообщался с инструкторами и курсантами.

СБУ
праздники
ВСУ
спецоперация
военные
война в Украине
Александр Сырский

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