День Памяти в Соединенных Штатах - как это было в 2024-м

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

Каждый год в США в последний понедельник мая День Памяти американцы чествуют павших воинов американской армии. Это и те, кто положили свою жизнь, борясь за независимость Соединенных Штатов во времена Гражданской Войны за независимость Америки, а также и те, кто до сих пор стоит на страже свободы и демократии в войнах повсюду по миру. Обычно День Памяти — это церемония чествования на Национальном кладбище вблизи столицы США в Арлингтоне, а после обеда — праздничный парад, где ветеранские организации чтят память маршем от Конгресса до Белого Дома. Больше о Дне Памяти в Соединенных Штатах расскажет Ульяна Бойчук.

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

Гордость защищать Родину

"Вот сюда меня в эти майские дни приводил дедушка, когда я была маленькой", — говорит женщина в военной форме девочке пяти лет, которая внимательно слушает, рассматривая Мемориал Памяти воинам, погибшим во времена Первой Мировой Войны.

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Таких мемориалов в Вашингтоне, столице Америки, немало. И в канун Дня Памяти одно за другим здесь проходят чествование. Первоначально республиканские и демократические представители Конгресса в четверг перед праздником традиционно мыли памятник ветеранам войны во Вьетнаме. В эфире одного из популярных телевизионных шоу Америки "Face the Nation" они обдумывали важность памяти ветеранов и бойцов американской армии, угрозу перед человечеством и вероятность третьей мировой войны. Кстати, именно ветеранский вопрос, как и религия, один из объединяющих всех конгрессменов, независимо от партийной принадлежности.

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

Позже другие конгрессмены и ветераны также возлагали цветы к мемориалу павшим воинами во Второй мировой войне. В этом году и украинская делегация из Культурного десанта смогла принять участие в действе, поскольку как раз сейчас проходит тур благодарности делегатов в Соединенных Штатах.

Церемония чествования павших воинов американской армии

Уже в понедельник утром люди с цветами целыми семьями собрались на Национальном Кладбище Америки в Арлингтоне, недалеко от Вашингтона. Утром здесь — ежегодная церемония чествования павших воинов американской армии ко Дню Памяти в США. Это уже 156 церемония здесь, как всегда, в последний понедельник мая.

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

"Всем, кто сегодня оплакивает погибшего американского героя, знайте, что мы склоняем головы вместе с вами. Мы знаем, что вы живете с потерей каждый день, а не только в День памяти. Мы вместе с Вами постоянно", — говорит министр Обороны США Ллойд Остин, вместе с президентом США Джо Байден, вице-президентом Камалой Харис и генерал Чарльзом Брауном торжественно выступали перед участниками церемонии.

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

"Я имею честь сегодня нести американский флаг для Лиги Корпуса Морской Пехоты", — говорит ветеран Карен Мастриана, которая несла флаг на официальной церемонии на "Параде цветов" (так называлась часть, когда вносят и выносят флаги разных ветеранских организаций в начале и конце церемонии )

"Я сегодня здесь, чтобы чтить погибших солдат и почтить наших павших солдат. Это честь для меня и я буду делать это снова и снова", — добавляет госпожа Мастриана.

Ветеранская организация "TAPS" Дня Памяти этого года отмечает 30-летие с момента создания. TAPS помогает семьям погибших воинов переживать горе, собирает целые семьи на специальные лагеря, проводя учения, семинары, напоминая, что родные живут до тех пор, пока живет память и любовь. Из штата Вайоминг на такой лагерь приехала Шерил Юбенталь, два года назад потерявшая сына Исаака, который был пилотом "Черного ястреба" Национальной гвардии.

"Он покончил жизнь самоубийством, и нам просто важно быть здесь. Я приехала на лагерь TAPS впервые. Наша группа отличная, мы здесь как одна большая семья, и это очень важно", — говорит Шерил Юбенталь.

Ветеранская организация TAPS имеет штаб в Украине. Среди прочего помогает украинцам, потерявшим членов своих семей, пережить горе. В этом году украинская делегация также присутствует на церемонии и параде ко Дню Памяти.

День Памяти в Соединенных Штатах. Фото: Ульяна Бойчук

"Свобода никогда не была гарантирована"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступал на церемонии, что свобода не гарантирована и каждое поколение борется за нее, каждая нация должна бороться за нее, защищать ее в борьбе между автократией и демократией.

"Наша демократия — это больше, чем просто система правления. Это сама душа Америки. Именно поэтому столетиями мы смогли быть сильнее. Несмотря на все вызовы и испытания, мы двигались вперед, — говорит президент США Джо Байден. — Наши погибшие герои сохранили полную веру" в нашу страну и нашу демократию. Мы, в свою очередь, должны сохранять веру в них".



"День памяти — это день в году, когда мы чествуем наших погибших товарищей, тех, кто защищает права и свободы этой великой страны", — говорит Подполковник ВВС США в отставке Дэйв Уорли и добавляет: "Для меня важны все мы, кто был военным, особенно те из нас, кто делал карьеру и погиб".



"Я сегодня здесь, чтобы почтить всех героев, которые полегли в борьбе за свободу нашей нации. У меня нет в семье павших героев, но я чувствую, что должен быть здесь", — говорит посетительница церемонии Шелби Семониего, которая приехала в Арлингтон впервые.

"Многие мои товарищи погибли на войне. И хотя я помню о них каждый день, в этот день я могу выразить им свою поддержку и уважение, а также помочь другим почувствовать важность памяти наших солдат и того, за что они погибли. Они Принесли самую высокую жертву ради нашей нации и свободы, которой мы наслаждаемся".

Напомним, Байден недавно заявил, что США никогда не покинут Украину в борьбе против "жестокого тирана" Путина.

Ранее мы писали, что после принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого Дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.