День Пам'яті у Сполучених Штатах - як це було у 2024-му

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

Щороку у США в останній понеділок травня День Пам’яті американці вшановують полеглих воїнів американської армії. Це і ті, хто поклали своє життя виборюючи незалежність Сполучених Штатів в часи Громадянської Війни за незалежність Америки, а також і ті, хто досі стоїть на сторожі свободи та демократії у війнах всюди по світу. Зазвичай, День Пам’яті — це церемонія вшанування на Національному цвинтарі поблизу столиці США в Арлінгтоні, а по обіді – святковий парад, де ветеранські організації вшановують пам'ять Ходою від Конгресу до Білого Дому. Більше про День Пам'яті у Сполучених Штатах розповість Уляна Бойчук.

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

Гордість захищати Батьківщину

"Ось сюди мене у ці травневі дні приводив дідусь, коли я була малою", — каже жінка у військовій формі дівчинці п'яти років, яка уважно слухає, роздивляючись Меморіал Пам'яті воїнам, які загинули у часи Першої світової війни.

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Таких меморіалів у Вашингтоні, столиці Америки, чимало. І напередодні Дня Пам'яті одна за одною тут відбуваються вшанування. Спочатку республіканські і демократичні представники Конгресу у четвер перед святом традиційно мили пам'ятник ветеранам війни у В'єтнамі. У ефірі одного із популярних телевізійних шоу Америки "Face the Nation" вони обмірковували важливість вшанування пам’яті ветеранів та бійців американської армії, загрозу перед людством нині та ймовірність третьої світової війни. До речі, саме ветеранське питання, як і релігія, одне із таких, що об'єднує всіх конгресменів, незалежно від партійної приналежності.

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

ПІзніше інші конгресмени та ветерани також покладали квіти до меморіалу полеглим воїнами у Другій Світовій війні. Знаково, що цьогоріч і українська делегація із Культурного десанту змогла взяти участь у дійстві, оскільки якраз зараз проходить тур вдячності делегатів у Сполучених Штатах.

Церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії

Вже у понеділок зранку люди із квітами цілими сім'ями зібрались на Національному Цвинтарі Америки у Арлінгтоні, неподалік Вашингтону. Зранку тут — щорічна церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії до Дня Памʼяті у США. Це вже 156-та церемонія тут, як завжди, у останній понеділок травня.

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

"Ми не можемо забути наших героїв. Ми повинні продовжувати називати їхні імена, ділитися історіями. Кажуть, ветеран помирає двічі: вперше – коли перетсає битись серце, а вдруге – коли ми перестаємо назвати їхні імена", — каже Тетяна Отсунь, син якої у 17 років добровільно долучився до Повітряних сил США і загинув, виконуючи військовий обов'язок.

"Всім, хто сьогодні оплакує загиблого американського героя, знайте, що ми схиляємо голови разом із вами. Ми знаємо, що ви живете з втратою щодня, а не лише в День пам’яті. Ми разом із Вами постійно", — каже міністр оборони США Ллойд Остін, який разом із президентом США Джо Байден, віцепрезиденткою Камалою Гаріс та генерал Чарльзом Брауном урочисто виступали перед учасниками церемонії.

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

"Я маю честь сьогодні нести американський прапор для Ліги Корпусу Морської Піхоти", — каже ветеранка Карен Мастріана, яка несла прапор на офіційній церемонії на "Параді кольорів" (так називалась частина, коли вносять та виносять прапори різних ветеранських організацій на початку та наприкінці церемонії)

"Я сьогодні тут, щоб віддати шану загиблим солдатам і вшанувати наших полеглих солдатів. Це честь для мене і я робитиму це знову і знову", — додає пані Мастріана.

Ветеранська організація TAPS цьогорічного Дня Пам'яті відзначає 30-річчя із моменту створення. TAPS допомагає сім’ям загиблих воїнів переживати горе, збирає цілі родини на спеціальні табори, проводячи навчання, семінари, нагадуючи, що рідні живуть доти, доки живе пам’ять та любов. Із штату Вайомінг на такий табір приїхала Шеріл Юбенталь, яка два роки тому втратила сина Ісаака, що був пілотом "Чорного яструба" Національної гвардії.

"Він покінчив життя самогубством, і нам просто важливо бути тут. Я приїхала на табір TAPS вперше. Наша група чудова, ми тут як одна велика сімя, і це дуже важливо", — каже Шеріл Юбенталь.

Ветеранська організація "TAPS" має штаб в Україні. Поміж іншого, допомагає українцям, які втратили членів своїх сімей, пережити горе. Цьогоріч українська делегація також присутня на церемонії та параді до Дня Пам'яті.

День Пам'яті у Сполучених Штатах. Фото: Уляна Бойчук

"Свобода ніколи не була гарантована"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступаюси на церемонії наголосив, що свобода не гарантована і кожне покоління виборює її, кожна нація має боротися за неї, захищати її в боротьбі між автократією та демократією.

"Наша демократія — це більше, ніж просто система правління. Це сама душа Америки. Саме тому століттями ми змогли бути сильнішими. Незважаючи на всі виклики та випробування, ми рухались вперед, — каже президент США Джо Байден. — Наші загиблі герої зберегли повну віру в нашу країну та нашу демократію. Ми, своєю чергою, повинні зберігати віру в них".



"День Пам’яті — це день в році, коли ми вшановуємо наших загиблих товаришів, тих, хто захищає права і свободи цієї великої країни", — каже підполковник ВПС США у відставці Дейв Ворлі і додає: "Для мене важливі всі ми, хто був військовим, особливо ті з нас, хто робив кар’єру і загинув. Саме тому я щороку тут, вшановую їх память".



"Я сьогодні тут, щоб вшанувати всіх героїв, які полегли виборюючи свободу нашої нації. У мене немає у родині полеглих героїв, але я відчуваю, що маю бути тут", — каже відвідувачка церемонії Шелбі Семонієго, яка приїхала до Арлінгтона вперше.

"Багато моїх товаришів загинули на війні. І хоча я пам’ятаю про них щодня, у цей день я можу висловити їм свою підтримку та шану, а також допомогти іншим відчути важливість пам’яті наших солдатів і того, за що вони загинули. Вони принесли найвищу жертву заради нашої нації та свободи, якою ми насолоджуємося. Те, що я тут, — це дрібниця, яку я роблю, щоб шанувати та пам’ятати своїх товаришів", — каже полковник армії Сполучених Штатів у відставці Вісенте К. Огілві.

Нагадаємо, Байден нещодавно заявив, що США ніколи не покинуть Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана" Путіна.

Раніше ми писали, що після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярда доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого Дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні.