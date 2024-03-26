День Национальной гвардии и отставка Данилова — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Алексея Данилова за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, он сегодня был отправлен в отставку. Президент также подчеркнул, что от нового секретаря СНБО он ожидает укрепления стратегических возможностей Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит ее национальная безопасность.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении во вторник, 26 марта.

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Приветствие для нацгвардейцев

Свое обращение президент начал со слов благодарности Национальной гвардии Украины, отмечающей уже десятую годовщину своего основания.

"Лично поздравил нацгвардейцев, вручил награды воинам. Все наше государство должно ценить то, что Национальная гвардия Украины действительно незаменимым элементом Сил обороны и безопасности нашего государства", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что сегодня Нацгвардия во многом задает стандарты всем украинским защитникам и защитницам.

Кадровые решения

"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится в другое направление — об этом позже", — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что новым секретарем СНБО он назначил Александра Литвиненко.

"Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны", — отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, имеющий весь необходимый для этого опыт.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — сказал президент.

Он также пообещал, что укрепление Украины и обновление государственной системы по всем направлениям будет продолжаться.

Ситуация в пострадавших регионах

В заключение президент подчеркнул, что власти принимают меры по стабилизации ситуации в регионах, пострадавших от российских обстрелов.

"Я благодарен всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом — всеми основами жизни, которые нужны", — завершил обращение президент.

Ранее мы сообщали, что уже бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение. Чиновник поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Зеленский в юбилейную годовщину отметил важность Национальной гвардии для Украины. Также он вручил государственные награды военным Нацгвардиям.