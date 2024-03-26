День Національної гвардії та відставка Данілова — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський подякував Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його сьогодні відправили у відставку. Президент також наголосив, що від нового секретаря РНБО він очікує зміцнення стратегічних можливостей України прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить її національна безпека.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 26 березня.

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Привітання для нацгвардійців

Своє звернення президент почав зі слів вдячності Національній гвардії України, яка відзначає вже десяту річницю свого заснування.

"Особисто привітав нацгвардійців, вручив нагороди воїнам. Уся наша держава має цінувати те, що Національна гвардія України є справді незамінним елементом Сил оборони та безпеки нашої держави", — повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні Нацгвардія багато в чому задає стандарти для всіх українських захисників і захисниць.

Кадрові рішення

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок — про це пізніше", — сказав Зеленський.

Президент також додав, що новим секретарем РНБО він призначив Олександра Литвиненка.

"Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони", — зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, який має увесь необхідний для цього досвід.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — сказав президент.

Він також пообіцяв, що зміцнення України і оновлення державної системи на всіх напрямках буде продовжуватися.

Ситуація в постраждалих регіонах

Наостанок президент наголосив, що влада вживає заходів щодо стабілізації ситуації в регіонах, які постраждали від російських обстрілів.

"Я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей, хто без перерви, цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв’язком, транспортом — усіма тими основами життя, які потрібні", — завершив звернення президент.

Раніше ми повідомляли, що вже колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на своє сьогоднішнє звільнення. Чиновник подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Зеленський у ювілейну річницю відзначив важливість Національної гвардії для України. Також він вручив державні нагороди військовим Нацгвардії.