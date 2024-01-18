ГБР объявило в розыск сына бизнесмена Гринкевича, подозреваемого в деле закупок для Минобороны

Роман Гринкевич. Фото: Instagram Романа Гринкевича

Госбюро расследований Украины объявило в розыск одного из родственников подсудимого бизнесмена Игоря Гринкевича. Сообщается, что он исчез и при этом не пересекал украинскую границу. Как предполагается, речь идет о его сыне, Романе Гринкевиче.

Об этом заявила спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона. Информацию о том, что подозрение объявили именно сыну Гринкевича, подтвердили источники "УП" в правоохранительных органах.

Читайте также:

ГБР объявила в розыск Романа Гринкевича

По словам Сапьян, еще вчера, 17 января, ведомство объявило о подозрении трем руководителям подконтрольных им компаний.

"Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке", — рассказала она.

Спикер добавила, что ведомство объявило сына бизнесмена в розыск.

"Если вам известно о его местонахождении, сообщайте правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал", — сообщила она.

Дело Гринкевичей — последние новости

Напомним, что прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что сегодня, 18 января, мера пресечения для Игоря Гринкевича избрана не будет, потому что ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

В то же время в Министерстве обороны Украины расторгли контракт с компаниями семьи Гринкевичей. Вместо этого ведомство объявило новый тендер о поставках продуктов. Также ранее сообщалось, что все имущество бизнесмена арестовали.

Более того, сам Роман Гринкевич не так давно выступал с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.