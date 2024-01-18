Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow ДБР оголосило у розшук сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі закупівель для Міноборони arrow

ДБР оголосило у розшук сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі закупівель для Міноборони

18 січня 2024 19:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДБР оголосило у розшук сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі закупівель для Міноборони
Роман Гринкевич. Фото: Instagram Романа Гринкевича
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держбюро розслідувань України оголосило у розшук одного з родичів підсудного бізнесмена Ігоря Гринкевича. Повідомляється, що він зник і при цьому не перетинав український кордон. Як припускається, йдеться про його сина, Романа Гринкевича. 

Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону. Інформацію про те, що підозру оголосили саме сину Гринкевича, підтвердили джерела "УП" у правоохоронних органах.

Читайте також:

ДБР оголосила у розшук Романа Гринкевича

За словами Сапьян, ще вчора, 17 січня, відомство оголосило про підозру трьом керівникам підконтрольних їм компаній.

"Вчора проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, у тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", — розповіла вона.

Спікерка додала, що відомство оголосило його у розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування, повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", — повідомила вона.

Справа Гринкевичів — останні новини

Нагадаємо, що прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що сьогодні, 18 січня, запобіжний захід для Ігоря Гринкевича обрано не буде через те, що жоден з представників родини Гринкевичів не з'явився на судове засідання.

Водночас у Міністерстві оборони України розірвали контракт з компаніями родини Гринкевичів. Натомість відомство оголосило новий тендер про постачання продуктів. Також раніше повідомлялося, що все майно бізнесмена заарештували.

Ба більше, сам Роман Гринкевич не так давно виступав із заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Міноборони
корупція
Україна
Кримінал
ДБР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі