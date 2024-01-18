ДБР оголосило у розшук сина бізнесмена Гринкевича, підозрюваного у справі закупівель для Міноборони

Роман Гринкевич. Фото: Instagram Романа Гринкевича

Держбюро розслідувань України оголосило у розшук одного з родичів підсудного бізнесмена Ігоря Гринкевича. Повідомляється, що він зник і при цьому не перетинав український кордон. Як припускається, йдеться про його сина, Романа Гринкевича.

Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону. Інформацію про те, що підозру оголосили саме сину Гринкевича, підтвердили джерела "УП" у правоохоронних органах.

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За словами Сапьян, ще вчора, 17 січня, відомство оголосило про підозру трьом керівникам підконтрольних їм компаній.

"Вчора проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, у тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку", — розповіла вона.

Спікерка додала, що відомство оголосило його у розшук.

"Якщо вам відомо про його місце перебування, повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав", — повідомила вона.

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Нагадаємо, що прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що сьогодні, 18 січня, запобіжний захід для Ігоря Гринкевича обрано не буде через те, що жоден з представників родини Гринкевичів не з'явився на судове засідання.

Водночас у Міністерстві оборони України розірвали контракт з компаніями родини Гринкевичів. Натомість відомство оголосило новий тендер про постачання продуктів. Також раніше повідомлялося, що все майно бізнесмена заарештували.

Ба більше, сам Роман Гринкевич не так давно виступав із заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.