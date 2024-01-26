США впервые за 15 лет разместят в Британии ядерное оружие

Американский истребитель F-35 Lightning, способный нести ядерное оружие, сопровождает эсминец ВМС США Zumwalt. Фото: оф.сайт ВМС США

В Соединенных Штатах Америки хотят снова разместить свое ядерное оружие на авиабазе "Лейкенхит" в Великобритании . Раньше она хранилась там со времен "Холодной войны" вплоть до 2008 года.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Согласно контрактам на закупку для строительства нового объекта на авиабазе Королевских ВВС "Лейкенхит" в Саффолке, информация свидетельствует о том, что США собираются разместить на авиабазе ядерное оружие, втрое превышающее мощность атомной бомбы "Толстяк", сброшенной на японскую Хиросиму.

Очевидно, речь идет об американских гравитационных термоядерных бомбах B61-12, имеющих мощность до 50 килотонн. Такое оружие может нести истребитель последнего поколения F-35 "Лайтнинг".

F-35 производит контрольный сброс термоядерной бомбы B61-12. Источник: Naked Science/theaviationist

Также в документах отмечено, что в Пентагоне заказали для базы новое оборудование, в том числе баллистические щиты для защиты военнослужащих.

Как отмечается, американское ядерное оружие было размещено в ряде европейских стран во время Холодной войны. Из Великобритании ее вывезли в 2008 году, но сейчас вынуждены возвращать из-за российского вторжения в Украину.

События в США — последние новости

Напомним, что ранее в Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку с границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата.

Губернатор штата Техас Грег Эббот. Фото: Reuters

Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Он бросил вызов администрации президента Джо Байдена и Верховному суду США, приказав силовикам Техаса взять под контроль американо-мексиканскую границу, и установить еще больше проволоки.

В Белом доме выразили свою обеспокоенность развитием событий, однако в то же время более десяти штатов отправили отряды Национальной гвардии в Техас для поддержки Эббота.