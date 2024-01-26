В адміністрації Байдена відреагували на дії губернатора Техасу

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає "небезпечними" дії губернатора Техасу, який самовільно взяв під контроль кордон Техасу з Мексикою. Щоб підтримати його, більше десяти штатів відправили свої Національні гвардії у Техас.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

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В Білому домі занепокоєні діями губернатора штату Техас

В Білому домі висловили свою стурбованість діями губернатора Штату Техас. Там заявили, що вважають його дії небезпечними і закликали до діалогу, задля вирішення даної ситуації.

Тим часом, конфлікт починає набирати загрозливих обертів. Наразі відомо, що Національні гвардії щонайменше десяти штатів рухають в Техас, щоб підтримати дії губернатора та його прихильнків. На кордоні штату з Мексикою загорожу з колючого дроту.

Всі ці події сталися після того, як губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив, що готовий до конфлікту з федеральною владою щодо ситуації з мексиканським кордоном.

Раніше у Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату. Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, що також колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі відкинути компроміс щодо безпеки кордонів. Раніше чинний лідер країни Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, до якого прив’язане питання допомоги Україні.