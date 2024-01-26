В администрации Байдена отреагировали на действия губернатора Техаса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает "опасными" действия губернатора Техаса, самовольно взявшего под контроль границу Техаса с Мексикой. Чтобы поддержать его, более десяти штатов отправили свои Национальные гвардии в Техас.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В Белом доме обеспокоены действиями губернатора штата Техас

В Белом доме выразили свою озабоченность действиями губернатора Штата Техас. Там заявили, что считают его действия опасными и призывали к диалогу для решения данной ситуации.

Между тем конфликт начинает набирать угрожающие обороты. Пока известно, что Национальные гвардии по меньшей мере десяти штатов двигаются в Техас, чтобы поддержать действия губернатора и его сторонников. На границе штата с Мексикой изгородь из колючей проволоки.

Все эти события произошли после того, как губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что готов к конфликту с федеральными властями по ситуации с мексиканской границей.

Ранее в Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал правоохранителям наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

Напомним, что также бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.