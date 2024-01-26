Міграційна криза в США — в Техасі відмовилися виконувати накази Байдена

Військовослужбовці Нацгвардії США встановлюють паркани та колючий дріт на кордоні Техасу. Фото: REUTERS/Go Nakamura

У Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату. Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів.

Про це пише Newsweek.

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Відомо, що 24 січня він оприлюднив лист, в якому посилається на "конституційні повноваження Техасу захищати себе" від того, що він назвав "вторгненням" мігрантів до штату.

Civil war in Texas, US?



Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.



Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Крім того, він згадав і про статтю з конституції США, в якій дозволяється оголосити воєнний стан у штаті та діяти без дозволу федерального уряду.

"Його (Байдена. — Ред.) дії викликали безпрецедентне вторгнення, від якого ми повинні захищатися", — наголосив Еббот.

Солдати Нацгвардії США стоять на морських контейнерах, які використовуються як прикордонні огорожі в Техасі. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Хто підтримав Еббота

Також в заяві, яка опублікована 25 січня, йдеться про підтримку для Еббота від 25 губернаторів-республіканців.

"Техас має конституційне право захищати себе та націю", — йдеться у заяві.

Водночас за словами губернатора Оклахоми Кевіна Стітта, ситуація, яка сталася, є "пороховою бочкою".

Група мігрантів намагається пройти через огорожу з колючого дроту в Техасі. Фото: REUTERS/Go Nakamura

"Байден опиниться у важкій ситуації, якщо він спробує федералізувати ці війська... Я думаю, що вони опиняться перед складним вибором — захистити свою батьківщину або дотримуватися вказівок Байдена", — пояснив Стітт.

Солідарність з боку Трампа

Своєю чергою експрезидент США Дональд Трамп, який є претендентом на цю посаду теж підтримав Техас і закликав "всі штати розмістити в Техасі свою охорону, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вивести їх назад через кордон".

Солдати Нацгвардії США в Техасі. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Ба більше, користувачі соцмережі X не виключили випадку, що через протистояння федерального уряду США та окремих штатів у країні може виникнути громадянська війна.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі відкинути компроміс щодо безпеки кордонів. Раніше чинний лідер країни Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, до якого прив’язане питання допомоги Україні.