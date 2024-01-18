Байден погодився посилити імміграційну політику США — яка причина

Президент США Джо Байден. Фото: Financial Times

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку розробляють у Сенаті. Угода має бути ухвалена в обмін на новий пакет військової допомоги для України.

Про це пише WSJ.

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Зазначається, що Сенат США розробляє імміграційну угоду, яка повинна обмежити можливість мігрантів просити притулку.

Байден висловив готовність піти на поступки та погодився на посилення імміграційної політики, аби Сполучені Штати надали нову військову допомогу для України та Ізраїля.

Водночас ведення переговорів з республіканцями пов'язане не лише із забезпеченням допомоги, але з критикою серед американців.

Видання пише, що за проведеним опитуванням рейтинг Байдена щодо розв'язання питань імміграції був рекордно низьким — 68% сказали, що не схвалюють його політики щодо цього, а 63% хочуть, аби президент посилив її.

Так, протягом своєї політичної кар’єри Байден рідко брався за питання імміграційної політики, при цьому дотримуючись поміркованої позиції.

Нагадаємо, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Також ми писали, що 14 січня у Конгресі США досягли домовленості лідери Палати представників і Сенату щодо нового проєкту тимчасового фінансування уряду. Федеральні установи отримають його до початку березня.