Спікер Палати представників хоче від Байдена чіткого плану щодо України

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче від американського президента Джо Байдена чіткого плану щодо допомоги Україні. Він заявив, що не піде на будь-яку угоду про безпеку кордону із Сенатом і Білим домом, яка передбачатиме надання допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

Джонсон твердо заявив, що не розглядатиме з Байденом жодних угод, які стосуватимуться України. Джонсон зазначив, що підтримає лише закон HR2 про безпеку кордону з Мексикою. Якщо ж розглядати якісь подібні угоди, то він спершу хоче почути від президента чіткий план.

Джонсон стверджував, що Республіканська партія Палати представників досі не отримала задовільних відповідей від адміністрації Байдена щодо свого плану продовження допомоги Україні після того, як Білий дім наголосив на терміновій необхідності подальшого фінансування під час попередньої зустрічі.

"Ми всі виступаємо проти Володимира Путіна, варварства та агресії, які він продемонстрував в Україні, і його потрібно зупинити. Але те, що зараз відбувається в Україні, не може зберегти статус-кво. Це неприпустимо", — сказав він.

Водночас він додав, що США не можуть витрачати мільярди доларів без чіткої сформульованої стратегії, і він вимагає цього від Байдена.

Нагадаємо, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, якщо США припинять військову допомогу, то це буде справжнім викликом для Києва. Америка стикнеться з проблемами в умовах війни з Росією.