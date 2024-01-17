Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Блінкен попередив про ризики, якщо США не дасть допомогу Україні arrow

Блінкен попередив про ризики, якщо США не дасть допомогу Україні

17 січня 2024 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Блінкен попередив про ризики, якщо США не дасть допомогу Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Якщо США припинить військову допомогу, то це буде справжнім викликом для Києва. Наша країна стикнеться з проблемами в умовах війни з Росією.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNBC

Читайте також:

Які ризики чекають Україну без допомоги США

Блінкен попередив, якщо США призупинить допомогу Україні, то Київ постане перед справжньою проблемою в умовах війни з Росією.

"Нам потрібно переконатися, що разом із Конгресом ми отримаємо додаткове фінансування, про яке просив президент Байден. Ми дуже старанно над цим працюємо. Я твердо впевнений, що в обох палатах є двопартійна підтримка, нам просто потрібно досягти цього", — каже він. 

Водночас він зазначив, що в Штатів немає "чарівного горщика з грошима" і якщо коштів для України не знайдуть, то це буде серйозним ризиком.

"Якщо ми не отримаємо ці гроші, це справжня проблема. Це реальна проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас та нашого лідерства у всьому світі", — додав Блінкен. 

Нагадаємо, нещодавно у Давосі екссекретар США розповів, чи може США дозволити собі фінансувати Україну. Він наголосив, що для Америки це навіть вигідно, адже коли вони передають щось із власних запасів, ці запаси потім поповнюються та оновлюються. 

США
Ентоні Блінкен
військова допомога
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі