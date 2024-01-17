Блінкен попередив про ризики, якщо США не дасть допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Якщо США припинить військову допомогу, то це буде справжнім викликом для Києва. Наша країна стикнеться з проблемами в умовах війни з Росією.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNBC.

Читайте також:

Які ризики чекають Україну без допомоги США

Блінкен попередив, якщо США призупинить допомогу Україні, то Київ постане перед справжньою проблемою в умовах війни з Росією.

"Нам потрібно переконатися, що разом із Конгресом ми отримаємо додаткове фінансування, про яке просив президент Байден. Ми дуже старанно над цим працюємо. Я твердо впевнений, що в обох палатах є двопартійна підтримка, нам просто потрібно досягти цього", — каже він.

Водночас він зазначив, що в Штатів немає "чарівного горщика з грошима" і якщо коштів для України не знайдуть, то це буде серйозним ризиком.

"Якщо ми не отримаємо ці гроші, це справжня проблема. Це реальна проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас та нашого лідерства у всьому світі", — додав Блінкен.

Нагадаємо, нещодавно у Давосі екссекретар США розповів, чи може США дозволити собі фінансувати Україну. Він наголосив, що для Америки це навіть вигідно, адже коли вони передають щось із власних запасів, ці запаси потім поповнюються та оновлюються.