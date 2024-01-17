Блинкен предупредил о рисках, если США не помогут Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Если США прекратит военную помощь, это будет настоящим вызовом для Киева. Наша страна столкнется с проблемами в условиях войны с Россией.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNBC.

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Блинкен предупредил, если США приостановят помощь Украине, то Киев встанет перед настоящей проблемой в условиях войны с Россией.

"Нам нужно убедиться, что вместе с Конгрессом мы получим дополнительное финансирование, о котором просил президент Байден. Мы очень усердно над этим работаем. Я твердо уверен, что в обеих палатах есть двухпартийная поддержка, нам просто нужно добиться этого", — говорит он.

В то же время он отметил, что у Штатов нет "волшебного горшка с деньгами" и если средств для Украины не найдут, это будет серьезным риском.

"Если мы не получим эти деньги, это настоящая проблема. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, что это проблема для нас и нашего лидерства по всему миру", — добавил Блинкен.

Напомним, недавно в Давосе экс-секретарь США рассказал, может ли США позволить себе финансировать Украину. Он подчеркнул, что для Америки это даже выгодно, ведь когда они передают что-либо из собственных запасов, эти запасы потом пополняются и обновляются.