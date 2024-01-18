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Спикер Палаты представителей хочет от Байдена четкого плана помощи Украине

18 января 2024 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спикер Палаты представителей хочет от Байдена четкого плана помощи Украине
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет от американского президента Джо Байдена четкого плана помощи Украине. Он заявил, что не пойдет на какое-либо соглашение о безопасности границы с Сенатом и Белым домом, которое будет предусматривать оказание помощи Украине.

Об этом сообщает CNN.

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Джонсон твердо заявил, что не будет рассматривать с Байденом никаких соглашений, касающихся Украины. Джонсон отметил, что поддержит только закон HR2 о безопасности границы с Мексикой. Если же рассматривать какие-то подобные соглашения, он сначала хочет услышать от президента четкий план.

Джонсон утверждал, что Республиканская партия Палаты представителей до сих пор не получила удовлетворительных ответов от администрации Байдена относительно своего плана продления помощи Украине после того, как Белый дом отметил срочную необходимость дальнейшего финансирования во время предыдущей встречи.

"Мы все выступаем против Владимира Путина, варварства и агрессии, которые он продемонстрировал в Украине, и его нужно остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, не может сохранить статус-кво. Это недопустимо", — сказал он.

В то же время, он добавил, что США не могут тратить миллиарды долларов без четкой сформулированной стратегии, и он требует этого от Байдена.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, если США прекратят военную помощь, то это будет настоящим вызовом для Киева. Америка столкнется с проблемами в условиях войны с Россией

Джо Байден
США
финансовая помощь
военная помощь
политики
война в Украине

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