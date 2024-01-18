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Байден согласился усилить иммиграционную политику США — какая причина

18 января 2024 16:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Байден согласился усилить иммиграционную политику США — какая причина
Президент США Джо Байден. Фото: Financial Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую разрабатывают в Сенате. Соглашение должно быть принято в обмен на новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом пишет WSJ.

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Отмечается, что Сенат США разрабатывает иммиграционное соглашение, которое должно ограничить возможность мигрантов просить убежища.

Байден выразил готовность пойти на уступки и согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы Соединенные Штаты предоставили новую военную помощь для Украины и Израиля.

В то же время ведение переговоров с республиканцами связано не только с обеспечением помощи, но и с критикой среди американцев.

Издание пишет, что по проведенным опросам, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким — 68% сказали, что не одобряют его политику по этому поводу, а 63% хотят, чтобы президент усилил ее.

Так, в течение своей политической карьеры Байден редко принимался за вопросы иммиграционной политики, при этом придерживаясь умеренной позиции.

Напомним, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Также мы писали, что 14 января в Конгрессе США достигли договоренности лидеры Палаты представителей и Сената по поводу нового проекта временного финансирования правительства. Федеральные учреждения получат его в начале марта.

Джо Байден
США
военная помощь
война в Украине
Сенат

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