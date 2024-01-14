Конгрес США погодив новий проєкт тимчасового фінансування уряду, — Politico

Конгрес США. Фото: brookings.edu

У Конгресі США досягли домовленості лідери Палати представників і Сенату щодо нового проєкту тимчасового фінансування уряду. Федеральні установи отримають його до початку березня.

Про це пише Politico.

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Лідери Палати представників і Сенату підтримують тимчасовий план фінансування, не зважаючи на те, що спікер Майк Джонсон раніше відкинув ідею ще одного короткострокового продовження фінансування.

Так, новий проєкт фінансування надасть змогу федеральним установам працювати на двох різних часових проміжках, як і нинішній тимчасовий "шатдаун".

Зазначається, що фінансування для частини федеральних відомств буде продовжено до 1 березня, для інших — до 8 березня.

Відомо, що голосування за проєктом відбудеться наступного тижня.

Узгоджений фінансовий план на 2024 рік значною мірою дотримується загальних показників бюджету, встановлених угодою про обмеження боргу.

Раніше ми писали, що у Конгресі Сполучених штатів наступного тижня можуть ухвалити проєкт щодо продовження фінансування роботи уряду США. Його готують на тлі загрози шатдауну.

Крім того, Конгрес США зумів досягнути угоди щодо фінансування уряду 2024 року. Зазначається, що це рішення допоможе уникнути шатдауну.