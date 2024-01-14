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Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалили тимчасовий проєкт фінансування уряду

14 січня 2024 01:39
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалили тимчасовий проєкт фінансування уряду
Палата представників США. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Конгресі Сполучених штатів наступного тижня можуть ухвалити проєкт щодо продовження фінансування роботи уряду США. Його готують на тлі загрози шатдауну.

Про це пише Politico.

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Проєкт США щодо продовження фінансування

Як передає видання, попри те, що спікер Палати представників Майк Джонсон відкинув ідею ще одного короткострокового продовження фінансування, лідери Палати представників і Сенату підтримують цей план. 

"За словами джерела, відповідно до нового плану, фінансування деяких федеральних агентств закінчиться 1 березня, тоді як фінансування інших триватиме до 8 березня", — мовиться у повідомленні.

Допомога від США — що відомо

Додамо, наразі американський Конгрес вирішує питання пошуку коштів на власний бюджет, особливо в частині контролю над південним кордоном.

Раніше у США заявили, що конгресмени ухвалять власний оборонний бюджет після того, як зможуть проголосувати за подальшу військову допомогу Україні. Це зроблено для того, аби гроші на допомогу нашій країні та Ізраїлю не бралися з коштів на оборону Сполучених Штатів.

Додамо, Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакету в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

США
Конгрес
фінансова допомога
допомога

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