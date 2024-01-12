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В Конгресі назвали дату ухвалення нового пакета допомоги Україні

12 січня 2024 19:44
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Ілля Рябінін
редактор
В Конгресі назвали дату ухвалення нового пакета допомоги Україні
Конгресмен США Джеймс Коста. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Конгресмени США ухвалять власний оборонний бюджет після того, як зможуть проголосувати за подальшу військову допомогу Україні. Це зроблено для того, аби гроші на допомогу нашій країні та Ізраїлю не бралися з коштів на оборону Сполучених Штатів.

Про це повідомив конгресмен Демократичної партії США Джим Коста в коментарі Новини.LIVE.

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"Ми хочемо довести до відома українців, що ми досі з ними й ми доводимо це, надаючи допомогу та кошти, які просив президент Зеленський. Хочеться впевнити, що Україна має підтримку, щоб боротись. ми маємо надати літаки F-16, ми маємо також надати підтримку наземної зброї, щоб впевнитись, що Україна переможе в цій війні", — сказав політик.

За словами урядовця, додатковий пакет допомоги на чотири мільярди, який нині міститься в оборонному бюджеті, може стати тимчасовою подушкою безпеки для України. Однак Коста додає, що все ж таки очікується рішення конгресу щодо головного пакету допомоги. 

"Правильним рішенням нині є допомога Україні, і якщо тимчасово це має бути з оборонного бюджету, то це потрібно зробити тимчасово, аби довести нашим партнерами, показати Європі та решті світу, що ми продовжуємо бути з Україною. Однак, я щиро вірю, що такого не станеться і за кілька тижнів ми все ж таки проголосуємо пакет фінансування України та Ізраїлю", — сказав конгресмен, та додав, що таке рішення мало бути ще восени.

Нагадаємо, що раніше про те, коли США виділить новий пакет допомоги для України, розповіла конгресвумен Демократичної партії США від палати Представників Марсі Каптур. Водночас американські конгресмени нарешті узгодили фінансування роботи уряду на 2024 рік. Разом з тим президент США Джо Байден наполягає на допомозі Україні.

США
Конгрес
військова допомога
гроші
Україна
війна в Україні

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