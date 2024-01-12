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В Конгрессе назвали дату одобрения нового пакета помощи Украине

12 января 2024 19:44
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Илья Рябинин
редактор
В Конгрессе назвали дату одобрения нового пакета помощи Украине
Конгрессмен США Джеймс Коста. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Конгрессмены США примут свой оборонный бюджет после того, как смогут проголосовать за дальнейшую военную помощь Украине. Это сделано для того, чтобы деньги для помощи помощь нашей стране и Израилю не брались из средств на оборону Соединенных Штатов.

Об этом сообщил конгрессмен Демократической партии США Джим Коста в комментарии Новини.LIVE.

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"Мы хотим сообщить украинцам, что мы до сих пор с ними, и мы доказываем это, предоставляя помощь и средства, которые просил президент Зеленский. Хочется уверить, что Украина имеет поддержку, чтобы бороться. Мы должны предоставить самолеты F-16, у нас есть также оказать поддержку наземному оружию, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне", — сказал политик.

По словам чиновника, дополнительный пакет помощи на четыре миллиарда, содержащийся в оборонном бюджете, может стать временной подушкой безопасности для Украины. Однако Коста добавляет, что все же ожидается решение конгресса по главному пакету помощи.

"Правильным решением сейчас является помощь Украине, и если временно это должно быть из оборонного бюджета, то это нужно сделать временно, чтобы доказать нашим партнерами, показать Европе и остальному миру, что мы продолжаем быть с Украиной. Однако, я искренне верю, что такого не произойдет и через несколько недель мы все же проголосуем пакет финансирования Украины и Израиля", — сказал конгрессмен, и добавил, что такое решение должно было быть еще осенью.

Напомним, что ранее о том, когда США выделит новый пакет помощи для Украины, рассказала конгрессвумен Демократической партии США от палаты представителей Марси Каптур. В то же время американские конгрессмены наконец-то согласовали финансирование работы правительства на 2024 год. Вместе с тем, президент США Джо Байден настаивает на помощи Украине.

США
Конгресс
военная помощь
деньги
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война в Украине

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