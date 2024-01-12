В Конгрессе назвали дату одобрения нового пакета помощи Украине

Конгрессмен США Джеймс Коста. Фото: скриншот

Конгрессмены США примут свой оборонный бюджет после того, как смогут проголосовать за дальнейшую военную помощь Украине. Это сделано для того, чтобы деньги для помощи помощь нашей стране и Израилю не брались из средств на оборону Соединенных Штатов.

Об этом сообщил конгрессмен Демократической партии США Джим Коста в комментарии Новини.LIVE.

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"Мы хотим сообщить украинцам, что мы до сих пор с ними, и мы доказываем это, предоставляя помощь и средства, которые просил президент Зеленский. Хочется уверить, что Украина имеет поддержку, чтобы бороться. Мы должны предоставить самолеты F-16, у нас есть также оказать поддержку наземному оружию, чтобы убедиться, что Украина победит в этой войне", — сказал политик.

По словам чиновника, дополнительный пакет помощи на четыре миллиарда, содержащийся в оборонном бюджете, может стать временной подушкой безопасности для Украины. Однако Коста добавляет, что все же ожидается решение конгресса по главному пакету помощи.

"Правильным решением сейчас является помощь Украине, и если временно это должно быть из оборонного бюджета, то это нужно сделать временно, чтобы доказать нашим партнерами, показать Европе и остальному миру, что мы продолжаем быть с Украиной. Однако, я искренне верю, что такого не произойдет и через несколько недель мы все же проголосуем пакет финансирования Украины и Израиля", — сказал конгрессмен, и добавил, что такое решение должно было быть еще осенью.

Напомним, что ранее о том, когда США выделит новый пакет помощи для Украины, рассказала конгрессвумен Демократической партии США от палаты представителей Марси Каптур. В то же время американские конгрессмены наконец-то согласовали финансирование работы правительства на 2024 год. Вместе с тем, президент США Джо Байден настаивает на помощи Украине.