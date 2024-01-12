Конгресвумен Каптур розповіла, коли США виділять новий пакет допомоги для України

Конгресвумен Марсі Каптур. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Конгресвумен Марсі Каптур заявила, що військова допомога Україні має бути прийнята у середині лютого цього року. Вона вказала, що з 435 членів палати представників Україну підтримують 95 — це і республіканці, і демократи. Посадовиця вважає це великою цифрою.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила конгресвумен Марсі Картур

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Допомога Україні — це ключове рішення серед низки інших, який має прийняти Конгрес. Питання планується розглянути до середини лютого. Запевняє конгресвумен Марсі Каптур.

"Допомога Україні має бути прийнята десь усередині лютого. Я точно не можу передбачити, який день це буде. 95 підтримують Україну — це і республіканці, і демократи. Кожен голос пройшов двопалатну підтримку, це гучна цифра у підтримці України", — вказала Каптур.

Однак вона додала, що наразі існує проблема в тому, що кілька членів палати затримує спікера у його можливості просунути законопроєкт. Каптур сподівається, що до лютого у Конгресі дійдуть згоди.

"Затримка у палаті представників є дуже небезпечною для України та для країн світу загалом. Ті, хто ставить на паузу підтримку Україні, розширює можливості Путіна, ХАМАСу та інших терористичних організацій у світі, Північної Кореї до Росії, яка бере боєприпаси. Вони надають владу тиранам та країнам, які готують своїх людей як предмет, які навіть беруть людей із тюрем і змушують їх воювати без підготовки", — переконана конгресвумен.

Деталі виділення військової допомоги для України

За словами Каптур 4 мільярди доларів — це часткова допомога Україні, і ця сума є частиною оборонного пакета США. Конгресвумен зауважила, що в історії ще не було випадку, щоб саме голосування за оборонний пакет було провалено.

Те, що нині заподіяла Росія в Україні — це великий борг, які вона має платити на міжнародних трибуналах. І повернення Україні заморожених російських активів — закономірність.

"Росія заборгувала Україні дуже багато, і вона має відповідати за свої дії на глобальних трибуналах. У Росії немає друзів у плані повернення заморожених активів, навіть серед своїх людей. Є активи, які можна негайно вилучити, але це займе час. Це потребує зусиль та законодавчих змін, але вони обов'язково відбудуться", — підсумувала Каптур.

Нагадаємо, США повністю припинили постачання зброї та військової техніки Україні. В американському бюджеті закінчились гроші, виділені на подібні програми.

Додамо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена підтримала законопроєкт про конфіскацію активів Росії для України. Підтримка цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Києву понад 60 мільярдів доларів.