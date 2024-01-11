Адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для України, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена підтримала законопроєкт про конфіскацію активів Росії для України. Підтримка цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Києву понад 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах.

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Конфіскація російських активів для України

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України", — йдеться в меморандумі Ради нацбезпеки.

Підтримка Байденом цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад 60 мільярдів доларів, зокрема, через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар.

До того ж Білий дім хоче врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація Байден також планує узгодити це із союзниками по G7, особливо в Європі, адже саме там зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ.

За словами високопосадовця Білого дому, Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, які США розглядають для того, щоб змусити Росію заплатити за збитки, завдані війною. Світовий банк повідомив, що для відновлення України потрібно близько 411 мільярдів доларів.

Ймовірно, ця тема буде піднята на зустрічі лідерів G7 24 лютого 2024 року.

У Конгресі вважають, що це рішення можуть прийняти як частину додаткового пакета підтримки України.

Bloobmerg пише, що ідея використання власних коштів РФ для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва, оскільки деякі республіканці виступають проти продовження фінансування. Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон підтримав це. Він назвав ідею надзвичайно відповідальною справою для США.

Один з авторів законопроєкту — сенатор республіканців Джим Ріш — розповів, що у Сенаті є широка двопартійна згода щодо цього питання.

"Після року переговорів комітету вже давно пора розглянути цей закон", — заявив він.

Демократи та республіканці в комітеті розходяться в думках щодо двох основних частин законопроєкту, оскільки він вимагає від президента США координувати свої дії з країнами G7 щодо арешту активів, але не вимагає їхнього схвалення. Деякі з них вважають, що це може дати Штатам можливість діяти в односторонньому порядку.

До того ж законопроєкт містить формулювання, які покликані перешкодити Росії оскаржити арешт в американських судах, що може бути потенційно вразливим з точки зору відповідності Конституції.

У меморандумах, з якими ознайомилося Bloomberg, йдеться, що Білий дім спочатку неоднозначно ставився до включення вимоги про схвалення з боку G7, але згодом наголосив на необхідності діяти спільно з союзниками.

"Така вимога підвищить ймовірність того, що Європа, де розташована переважна більшість активів, буде готова піти на цей крок, враховуючи їхні побоювання, що вжиття таких заходів у контексті РФ може підвищити ймовірність того, що ми будемо арештовувати активи в інших випадках, коли правове й політичне обґрунтування є менш сильним. Це також зменшує ризик того, що цей крок підірве віру в Сполучені Штати як країну для іноземних інвестицій", — стверджують у документі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.