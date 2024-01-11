Администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ для Украины, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации активов России для Украины. Поддержка этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Киеву более 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум Совета нацбезопасности к комитету Сената по иностранным делам.

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Конфискация российских активов для Украины

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", — говорится в меморандуме Совета нацбезопасности.

Поддержка Байденом этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более 60 миллиардов долларов, в частности, из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя.

К тому же Белый дом хочет уравновесить это беспокойством тем, что такой шаг может повредить репутации финансовой системы США и спровоцировать побег от доллара.

Администрация Байдена также планирует согласовать это с союзниками по G7, особенно в Европе, ведь именно там хранится около 200 миллиардов долларов замороженных активов РФ.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Совет нацбезопасности поддерживает эту меру как часть ряда инструментов, которые США рассматривают для того, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, нанесенный войной. Всемирный банк сообщил, что для восстановления Украины нужно около 411 миллиардов долларов.

Вероятно, эта тема будет поднята на встрече лидеров G7 24 февраля 2024 года.

В Конгрессе считают, что это решение может быть принято как часть дополнительного пакета поддержки Украины.

Bloobmerg пишет, что идея использования собственных средств РФ для финансирования восстановления Украины рассматривается как способ усилить поддержку Киева, поскольку некоторые республиканцы выступают против продолжения финансирования. Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон поддержал это. Он назвал идею чрезвычайно ответственным делом для США.

Один из авторов законопроекта — сенатор республиканцев Джим Риш — рассказал, что в Сенате широкое двухпартийное согласие по этому вопросу.

"После года переговоров комитета уже давно пора рассмотреть этот закон", — заявил он.

Демократы и республиканцы в комитете расходятся во мнениях относительно двух основных частей законопроекта, поскольку он требует от президента США координировать свои действия со странами G7 по аресту активов, но не требует их одобрения. Некоторые считают, что это может дать Штатам возможность действовать в одностороннем порядке.

К тому же законопроект содержит формулировки, которые призваны помешать России обжаловать арест в американских судах, что может быть потенциально уязвимым с точки зрения соответствия Конституции.

В меморандумах, с которыми ознакомилось Bloomberg, говорится, что Белый дом поначалу неоднозначно относился к включению требования об одобрении со стороны G7, но впоследствии отметил необходимость действовать совместно с союзниками.

"Такое требование повысит вероятность того, что Европа, где расположено подавляющее большинство активов, будет готова пойти на этот шаг, учитывая их опасения, что принятие таких мер в контексте РФ может повысить вероятность того, что мы будем арестовывать активы в других случаях, когда правовое и политическое обоснование является менее сильным. Это также уменьшает риск того, что этот шаг подорвет веру в Соединенные Штаты как страну для иностранных инвестиций", — утверждается в документе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.